ISW: Путін намагався применшити значення атаки дронів на Москву

Президент Росії Володимир Путін намагався применшити значення атаки безпілотників на Москву, «щоб не розкривати обмежені можливості, які він має для помсти Україні», пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки «два-три дні тому» і стверджував, що російські збройні сили продовжують відповідати на «війну» України проти Донбасу, завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі. Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари, а Міноборони Росії 30 травня заявило, що російські війська завдали «групи ударів високоточною авіаційною зброєю дальньої дії по центрах ухвалення рішень» в Україні», – пишуть автори звіту.

Аналітики наголошують, що Міноборони Росії не заявляло, що нещодавно завдало удару по штабу української військової розвідки, і підтверджень цієї заяви Путіна немає.

«Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах є, ймовірно, спробою сигналізувати про те, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації. Путін послідовно відповідає на справжні та ймовірні дії України, віддаючи накази про масштабні ракетні й дронові удари, ймовірно, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних ефектів на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як кажуть аналітики, Путін зазначив, що, хоча московські системи протиповітряної оборони «працювали нормально», Росії все ще потрібно «попрацювати» над їх удосконаленням. Це, за даними ISW, «помітна спроба запобігти критиці з боку російських ультранаціоналістів, які критикували неефективні системи протиповітряної оборони Росії в Москві і в прикордонних регіонах Росії».

За повідомленнями російської влади, Москву зранку 30 травня атакували кілька десятків безпілотників, які впали переважно у передмістях і нещодавно приєднаних районах російської столиці. Жителі міста вказали, що це сталося в районі так званої «Рубльовки» та інших наближених місцевостях, де живе значна частина представників російської влади.

Російське Міністерство оборони заявляло, що три безпілотники, які влучили в житлові будинки в Москві, були придушені засобами радіоелектронної боротьби, з цього випливає, що їхні влучання в будинки можуть бути випадковими.

У Кремлі заявили, що загрози для жителів немає, і що Путін не планує виступати зі зверненням до громадян у зв’язку з атакою.

Пізніше Путін уперше прокоментував удари по Росії майже одразу після того, як вони трапилися, назвавши атаку дронів на Москву відповіддю на «удар» по штабу ГУР у Києві. Зазвичай він реагує на події з затримкою, залишаючи оперативне коментування своєму речнику Дмитру Пєскову.

Україна причетність до атаки не підтверджувала. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ. Напряму заяви про ймовірну причетність України до нападу дронів він не прокоментував, пожартувавши, що «можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців».

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат також заявив, що не коментуватиме російські заяви про атаки дронів.