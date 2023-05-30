«Україна має законне право захищатися» – реакція Лондона на атаку дронів у Москві

Законні військові цілі за межами українських кордонів є «частиною самооборони України», сказав 30 травня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на прохання прокоментувати атаку дронів у Москві. Очільник зовнішньополітичного відомства у Лондоні уточнив, що його коментарі «стосуються більш загальних моментів, а не конкретного випадку».

«Україна має законне право захищатися. Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії демонструвати силу в самій Україні… Це не означає, що я маю якусь особливу оцінку нападів на Москву, але в більш широкому плані військові цілі за межами її власного кордону міжнародно визнані як законна частина самооборони нації», – сказав британський міністр.

За повідомленнями російської влади, Москву зранку 30 травня атакували кілька десятків безпілотників, які впали переважно у передмістях і нещодавно приєднаних районах російської столиці. Жителі столиці вказали, що це сталося в районі так званої «Рубльовки» та інших наближених місцевостях, де живе значна частина представників російської влади.

Російське міністерство оборони заявляло, що три безпілотники, які влучили в житлові будинки в Москві, були придушені засобами радіоелектронної боротьби, з цього випливає, що їхні влучання в будинки можуть бути випадковими.