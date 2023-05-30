Влада Москви заявила про влучання безпілотників у житлові будинки

Вранці 30 травня Москву атакували безпілотники, повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін. За його словами, внаслідок атаки кілька будівель отримали «незначні ушкодження».

Мешканців кількох під’їздів із двох будинків, в які влучили безпілотники, евакуювали, додав Собянін.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за попередніми даними, йдеться про будинки на вулиці Профспілковій, і на вулиці Атласова в Новій Москві. Інформації щодо постраждалих немає.

«Всі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з’ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав», – йдеться у заяві мера Москви. Пізніше Собянін повідомив, що по медичну допомогу звернулися двоє людей.

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Російські телеграм-канали Mash та Shot повідомляють, що у квартиру на 14-му поверсі на Ленінському проспекті залетів безпілотник із трьома вибуховими пристроями. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Mash пише, що троє людей було поранено.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов також повідомив, що на підльоті до Москви збито кілька безпілотників. За даними телеграм-каналу Baza, їх було понад десять, а загалом в ранковій атаці взяли участь щонайменше 25 дронів.

Російське Міноборони заявило про «терористичну атаку» з боку України, в ході якої нібито задіяли вісім безпілотників. Всі вони, за твердженням російського відомства, були збиті.

Україна зазвичай не коментує вибухи на території Росії.

Російські війська вчергове атакували Україну, зокрема, Київ, дронами на початку доби 30 травня. Внаслідок атаки одна людина в столиці загинула.