Нічна атака на Київ: сталося кілька пожеж, одна людина загинула – Кличко

Через нічну атаку російських військ на Київ сталися пожежі в кількох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка, з неї евакуювали 20 людей.

«Одна людина загинула. Загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці», – повідомив мер столиці.

Крім того, через падіння уламків сталися пожежі в двох приватних будинках Дарницького району, у житловому будинку на Подолі, на Печерську горіли три авто. Крім того, Кличко повідомляв про вибухи в Святошинському районі.

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Голосіївському районі уламки, ймовірно, зруйнували перекриття між поверхами, тривають пошукові роботи. Дані про постраждалих можуть оновлюватися. КМВА зазначає, що це третій напад на місто за останні 24 години.

Тривогу в Києві та області оголосили близько 2 ночі на початку доби 30 травня.