«Рівень небезпеки дуже високий»: Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі – військові

Станом на 21 годину вечора понеділка, 29 травня, Росія вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії, повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його даними, Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, однак продовжує тримати напоготові «Калібри». Ще один підводний ракетоносій було виведено в акваторію на чергування надвечір, один з надводних завів в пункт базування, кажуть військові.

Назаров уточнив, що наразі загальний залп ракетоносіїв РФ у Чорному морі – 16 ракет.

«Рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим. Будьте пильні та відповідальні, не нехтуйте власною безпекою і не допомагайте ворогу через хайп у соцмережах», – написав він.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було.

Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.