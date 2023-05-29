Пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури – у поліції показали наслідки чергового обстрілу Київщини

Житлові будинки й об’єкти інфраструктури були пошкоджені внаслідок чергового масованого удару Росії по Київщині у ніч на 29 травня, повідомив голова управління поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає.

«Ворог обстрілював нас крилатими ракетами і безпілотниками. З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога. Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає», – написав Нєбитов у телеграмі, розмістивши фото.

Які саме об’єкти інфраструктури були пошкоджені – в поліції не уточнюють.

Нєбитов, зокрема, повідомив, що в одному з районів області зайнялася будівля дачного кооперативу.

«На місце прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без потерпілих», – написав він.

У поліції додали, що продовжують встановлювати місця падіння уламків російських повітряних об’єктів і фіксувати наслідки нічної атаки на Київщину.

Головнокоманувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив раніше, що російська армія вночі проти 29 травня випустила до 40 крилатих ракет і 35 ударних дронів по Україні. За його словами, атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

За словами Залужного, сили ППО знищили 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555

29 ударних дронів Shahed-136/131

один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей.

Повітряна атака на Київ вночі на 29 травня стала 15-ою з початку місяця, повідомила Київська міська військова адміністрація. Вона сталася через 18 годин після попередньої.

Як припускають у адміністрації, атаки мають на меті виснажити ресурси української протиповітряної оборони, а також «тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення».

«Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей», – йдеться в коментарі голови КМВА Сергія Попка.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, в Подільському районі уламки пробили дах житлового будинку, ніхто не постраждав, а в Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю і спричинили пожежу.