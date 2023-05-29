Нічна атака: Залужний повідомляє про збиття 67 ракет і дронів по всій Україні

Російська армія вночі проти 29 травня випустила до 40 крилатих ракет по Україні, повідомив головнокоманувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

«Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – 35 ударних дронів», – заявив Залужний.

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Він додав, що сили протиповітряної оборони працювали в зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

За словами Залужного, сили ППО знищили 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555

29 ударних дронів Shahed-136/131

один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня

Як повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у області уламки російської ракети впали на господарську будівлю в Золочівському районі. Це спричинило пожежу господарської будівлі, також повністю згорів трактор. Ніхто не постраждав.

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Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також, зокрема, адміністрації Хмельницької, Вінницької, Одеської областей.

За даними міської влади Києва, уламки дронів спричинили пожежу в Солом’янському районі та пошкодили дах одноповерхового приватного будинку в Подільському. У місті ніхто не постраждав.