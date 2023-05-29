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Генштаб повідомляє про 15 авіаударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ за добу

Українські військові на бронетранспортері на передовій, Луганська область, 21 травня 2023 року

Сили оборони протягом попередньої доби відбили 19 атак російських військ у Луганській і Донецькій областях, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 травня.

За даними командування, російські підрозділи продовжують прибувати на полігони Білорусі для бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

За зведенням, російські війська протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки на Куп’янському напрямку, та біля Великої Новосілки на Шахтарському. На Бахмутському вони намагалися наступати північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області», – йдеться в повідомленні.

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На Авдіївському та Лиманському напрямках наступальних дій не фіксували.

«Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу», – додає штаб.

Він також звітує про ураження трьох місць скупчення зброї та військової техніки ракетними та артилерійськими військами, а також про знищення низки інших цілей, включно зі складом боєприпасів.

За даними Київської міської військової адміністрації, на початку доби 29 травня сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 40 повітряних цілей у ході чергової масованої атаки Росії.

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