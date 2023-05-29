Генштаб повідомляє про 15 авіаударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ за добу

Сили оборони протягом попередньої доби відбили 19 атак російських військ у Луганській і Донецькій областях, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 травня.

За даними командування, російські підрозділи продовжують прибувати на полігони Білорусі для бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

За зведенням, російські війська протягом доби вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки на Куп’янському напрямку, та біля Великої Новосілки на Шахтарському. На Бахмутському вони намагалися наступати північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області», – йдеться в повідомленні.

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На Авдіївському та Лиманському напрямках наступальних дій не фіксували.

«Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу», – додає штаб.

Він також звітує про ураження трьох місць скупчення зброї та військової техніки ракетними та артилерійськими військами, а також про знищення низки інших цілей, включно зі складом боєприпасів.

За даними Київської міської військової адміністрації, на початку доби 29 травня сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 40 повітряних цілей у ході чергової масованої атаки Росії.