«Ядерні» заяви Лукашенка підривають принципи глобальної безпеки – Подоляк

Заяви Олександра Лукашенка щодо «легкого» отримання ядерної зброї, підривають принципи глобальної безпеки, наголосив у твіттері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ядерні» заяви Лукашенка прямо вказують на те, що РФ навмисно «вбиває» концепцію глобального ядерного стримування і «ховає» ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї», – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що така тактика Росії та Білорусі «фундаментально підриває принципи глобальної безпеки».

«Рішення може бути лише одне. Необхідна жорстка позиція ядерних держав; відповідні резолюції ООН/МАГАТЕ; об’ємні санкції проти «Росатома»; системні фінансові санкції щодо Білорусі та залишково щодо Росії», – заявив радник глави ОП.

Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».