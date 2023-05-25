Переміщення російських ядерних боєприпасів до Білорусі вже почалося – Лукашенко

Переміщення російської тактичної ядерної зброї з Росії до Білорусі почалося – про це заявив Олександр Лукашенко у Москві, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За його словами, місце для зберігання ядерної зброї вже підготовлено, тому «переміщення ядерних боєприпасів уже почалося». На запитання співробітника російського телеканалу, чи вони вже в Білорусі, Лукашенко сказав:

«Можливо. Я приїду і подивлюся».

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Представники Москви й Мінська 25 травня підписали документи, що визначають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі.

У березні президент Росії Володимир Путін оголосив, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний».