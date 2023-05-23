Медведєв: надання F-16 для України робить «ядерний апокаліпсис» імовірнішим

Колишній президент Росії, секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи рішення про постачання винищувачів F-16 Києву, повторив повʼязані з постачанням зброї Україні погрози на адресу країн Заходу.

За його словами, які цитує державна інформагенція «РИА Новости», чим більш руйнівну зброю Україна отримує від своїх західних партнерів, тим вищий ризик «ядерного апокаліпсису».

«Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного – до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом», – сказав російський чиновник.

У спільному комюніке щодо війни Росії проти Україні за підсумками саміту в Хіросімі лідери «Групи семи» дали ясно зрозуміти, яку країну вважають відповідальною за поширення погроз, пов'язаних з ядерною зброєю.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні та неприйнятні», – йдеться в документі.

В окремій заяві лідерів G7 з приводу нерозповсюдження ядерної зброї ця тема розкривається докладніше – там наголошується на важливості «77-річного періоду незастосування ядерної зброї» та ще раз засуджується «безвідповідальна ядерна риторика Росії».

Для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців», заявив міністр ВПС США Френк Кендалл. «Є багато відкритих можливостей, включно з нашими партнерами», – сказав Кендалл, якого цитує CNN.

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У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.