У ВПС США розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців», заявив міністр ВПС США Френк Кендалл.



«Є багато відкритих можливостей, включно з нашими партнерами», – сказав Кендалл, якого цитує CNN.



Кендалл сказав, що знадобиться щонайменше «кілька місяців», перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і потрібно опрацювати низку деталей, аби ВПС України змогли літати на західних літаках у великій кількості.

«Ми за жодних обставин не плануємо передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в українським ВПС менш ніж за кілька місяців», – сказав Кендалл.

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У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.