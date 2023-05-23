Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У ВПС США розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16

«Ми за жодних обставин не плануємо передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в українським ВПС менш ніж за кілька місяців» - Френк Кендалл

Для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців», заявив міністр ВПС США Френк Кендалл.

«Є багато відкритих можливостей, включно з нашими партнерами», – сказав Кендалл, якого цитує CNN.

Кендалл сказав, що знадобиться щонайменше «кілька місяців», перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і потрібно опрацювати низку деталей, аби ВПС України змогли літати на західних літаках у великій кількості.

«Ми за жодних обставин не плануємо передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в українським ВПС менш ніж за кілька місяців», – сказав Кендалл.

Читайте також: У МЗС Нідерландів кажуть, що «найближчим часом» почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

У Міністерстві оборони України раніше натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG