У МЗС Нідерландів кажуть, що «найближчим часом» почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

Влада Нідерландів готова розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «вже найближчим часом», йдеться в заяві міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, яку наводить RTL Nieuws.

Однак, чиновник не назвав конкретної дати або терміну початку навчання українських пілотів та зазначив, що «планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС щодо цього питання».

«Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації», – додав міністр.

Також очільник МЗС Нідерландів уточнив, що його країна «тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

Питання про постачання Україні передових винищувачів залишалося головною темою у зв’язку із західною допомогою Україні. Ввечері 19 травня Associated Press і CNN з посиланням на джерела повідомляли, що президент США Джо Байден має намір схвалити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. За даними ЗМІ, навчання льотчиків проходитиме в Європі і може розпочатися вже найближчими тижнями.

Раніше Джо Байден був проти передачі F-16 Україні, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів, а також ризик ескалації конфлікту з Росією.