«Ми довго і потужно працювали»: Зеленський впевнений, що Україна отримає F-16

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16.

У своїй заяві під час звернення до народу Японії на саміті лідерів країн «Групи семи», український лідер також привітав рішення партнерів про початок навчань українських пілотів на F-16.

«Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання», – сказав Зеленський.

При цьому глава держави не назвав країни, які готові надати літаки, а також точні строки постачання винищувачів.

«Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків і коли це точно буде. Але ми будемо прискорювати це», – наголосив він.

21 травня президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.