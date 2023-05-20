Ігнат щодо F-16: «коли будуть винищувачі, виграємо війну»

Україна наголошує партнерам про необхідності передачі винищувачів F-16. Адже не можливо тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо.

«Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах», – сказав Ігнат.

Він наголосив, що територія України та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров’я та чорноморське узбережжя – понад 2,5 тисячі км. Проте навіть отримуючи такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, «перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться», каже військовий.

«Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16», – пояснив речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Хоча днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову..

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.