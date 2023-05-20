Присутність Зеленського на G7 «змінює правила гри» – Макрон

Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті «Групи семи» (G7) «може змінити правила гри», заявив президент Франції Емманюель Макрон 20 травня під час зустрічі двох лідерів у Хіросімі.

Несподіваний приїзд Зеленського для зустрічі з союзниками-членами G7 і запрошеними країнами, такими як Бразилія та Індія, є «унікальною можливістю» «обговорити свою ситуацію, передати своє повідомлення та поділитися своєю точкою зору», сказав Макрон.

«Я вірю, що це може змінити правила гри», – сказав французький лідер.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».