Зеленський «в найближчі дні» зустрінеться з Байденом – ОП

Президент України Володимир Зеленський «в найближчі дні» зустрінеться з президентом США Джо Байденом, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«З Байденом президент буде зустрічатися в найближчі дні. Я думаю, що в деталях буде проговорювати не тільки це питання (винищувачів – ред.), а багато інших», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Голова Офісу президента підтвердив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.



За його словами, відсьогодні офіційно можна сказати про створення «коаліції винищувачів».

«Це говорить про те, що Україна дуже швидко матиме все необхідне для того, щоб захистити наше українське небо, міста і наших громадян», – додав Єрмак.

Раніше західні медіа з посиланням на неназваних посадовців заявили, що Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи». Проте пресслужба РНБО повідомила, що президент України виступить на саміті «Групи семи» онлайн.

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.

За даними CNN, президент США Джо Байден сказав лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на передових літаках, включаючи F-16. Очікується, що спільне тренування проводитимуть не в США, а, ймовірно, в Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні, яке триватиме кілька місяців.