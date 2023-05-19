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Попри заяви в медіа, РНБО анонсує участь Зеленського в саміті G7 онлайн

Ілюстраційне фото. Володимир Зеленський (на екрані у верхньому лівому кутку) під час відеозустрічі лідерів «Групи семи» (G7). Київ, 24 лютого 2023 року

Президент України виступить на саміті «Групи семи» онлайн, повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони.

«Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі», – йдеться в повідомленні.

Раніше західні медіа з посиланням на неназваних посадовців заявили, що Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи».

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Війна в Україні є головною темою триденного саміту, який розпочинається 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.

Міністерство закордонних справ Японії 18 травня повідомляло, що Зеленський візьме віртуальну участь у недільній сесії G7 на запрошення, отримане на початку цього року від прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

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