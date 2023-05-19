Зеленський особисто відвідає саміт «Групи семи» в Японії – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи» (G7), повідомляють західні засоби інформації з посиланням на неназваних офіційних осіб.

Війна в Україні є головною темою триденного саміту, який розпочинається 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Очікуваний візит Зеленського стане його першою поїздкою до Азії відтоді, як Москва розпочала повномасштабний напад на Україну в лютому 2022 року.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.

Очікувана поїздка Зеленського до Азії слідує за його європейським туром до чотирьох країн, де український лідер отримав додаткові обіцянки військової підтримки.

Міністерство закордонних справ Японії 18 травня повідомляло, що Зеленський візьме віртуальну участь у недільній сесії G7 на запрошення, отримане на початку цього року від прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.