Посол Макеєв розкрив зміст найбільшого пакету військової допомоги Німеччини

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв детально розповів, що саме Німеччина надала Україні в межах найбільшого з початку повномасштабного російського вторгнення пакету військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро. Про це дипломат розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

«В пакеті – системи ППО. Замовлені ще чотири системи IRIS-T. Вже найближчим часом в Україні надійдуть пускові установки до системи IRIS-T малого радіусу дії. І дуже велика кількість ракет, які допомагатимуть захищати українське небо. У пакеті також 15 Gepard (зенітна самохідна артилерійська установка – ред.), які теж прикриватимуть українське небо і українських солдатів на лінії фронту. В пакеті – броньовані автомобілі на цілий батальйон. І в пакеті є дуже багато різних речей, у тому числі колісні гаубиці, які законтрактовані для ЗСУ. Снаряди 155-міліметрові, гранати та гранатомети», – сказав посол Макеєв.

За його словами, в цілому Німеччина з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною країни НАТО посилили військову допомогу Києва. США вже виділили на підтримку України понад 70 мільярдів доларів, Велика Британія – майже 10 мільярдів.

Президент Володимир Зеленський повідомив 10 травня, що Україна очікує від партнерів «вже найближчим часом» більше оборонних можливостей.