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Місто є символом божевілля російської агресії – Бербок після поїздки в Харків

Глава МЗС Дмитро Кулеба та його німецька колега Анналена Бербок під час візиту до Харкова, 10 січня 2022 року

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після відвідин Харкова заявила, що місто є символом божевілля російської агресії.

«Дякую Дмитру Кулебі за те, що запросив мене сьогодні до Харкова. Оточене, розбомблене, звільнене – це місто є символом божевілля російської агресії та незламної волі українців жити у свободі від гніту. Будьте впевнені, Німеччина вас підтримуватиме на всьому шляху», – написала вона у своєму твіттері.

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Анналена Бербок сьогодні відвідала Харків. Це вже третій її візит в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Повідомляється, що у неоголошеній поїздці Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Візит відбувся через кілька днів після рішення уряду Німеччини надати Києву бойові машини піхоти Marder. Київ також просить Німеччину про бойові танки, але наразі Берлін відхиляє це прохання.

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