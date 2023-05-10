Україна очікує «вже найближчим часом» більше оборонних пакетів – Зеленський

Україна очікує від партнерів «вже найближчим часом» більше оборонних можливостей, заявив президент України Володимир Зеленський.



«Наш міжнародний блок дуже активно в деталях працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі… Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Він не уточнив, від яких країн Київ очікує оборонних пакетів.

Зеленський наголошує, що окупанту на українській землі нічого не вдасться.

«Ані на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться. Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме», – додав президент України.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.