Макрон заявив про готовність Франції до підготовки українських пілотів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж відкритий до навчання українських пілотів винищувачів у Франції та що ці навчальні програми можуть початися негайно, повідомляє агенція Reuters.

Відповідаючи на питання про підготовку українських пілотів на французьких військових літаках, в інтерв’ю французькому телебаченню TF1 Макрон сказав, що «немає заборон».



«Ми відкрили двері для навчання пілотів, і це з кількома іншими європейськими країнами, які також готові. Я думаю, що ведуться обговорення з американцями», – сказав він в інтерв’ю, яке також цитує AFP.



Президент Франції заявив, що питання надання бойових літаків Україні він не обговорював з Володимиром Зеленським під час його візиту цими вихідними.



«Я не говорив про літаки, я говорив про ракети, я говорив про навчання», – сказав він.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 15 травня заявив про створення «коаліції для тренування пілотів на сучасних західних літаках».

«Британія – так, Польща – так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно», – сказав він.