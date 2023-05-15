Повітряні сили ЗСУ: вже багато країн зголосилися надати майданчики для навчання українських пілотів

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вже багато країн зголосилися надати свої майданчики для навчання українських пілотів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.



«Кожна країна, яка навіть немає сьогодні на озброєнні таких винищувачів як F-16, може долучитися до підтримки України щодо прийняття історичного рішення про отримання багатоцільового літака покоління 4 плюс, а саме – F-16. Вже багато країн зголосилися надати свої майданчики для навчання пілотів. Навіть Велика Британія, яка немає F-16, може також це робити. Тому що є різні етапи підготовки льотного складу: є первинна підготовка для молодих пілотів, це може бути підготовка для інженерів, для офіцерів бойового управління», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат також зауважив, що західна техніка є більш спорідненою між собою, тому первинна льотна підготовка може відбуватися на території країн, які не мають винищувачів F-16.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. В заяві уряду додали, що це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії щодо роботи з іншими країнами з надання (Україні – ред.) літаків F-16.

Про те, що Британія планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО, у лютому повідомив прем’єр Ріші Сунак. Він також доручив міністру оборони вивчити можливість постачання Києву бойових літаків.

Це буде перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.