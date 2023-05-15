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«Перемогу України вдалося зробити ближчою» – Зеленський про результати своїх переговорів

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Бакінгемшир, Велика Британія, 15 травня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки його останнім закордонним поїздкам до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії «перемогу України вдалося зробити ближчою».

«Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки…. Головні результати за ці дні – нова зброя для України, шана до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою. І ми ще додамо підтримки! Я знаю це. Я вірю в це», – заявив він у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, на всіх зустрічах обговорювали українську формулу миру – тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою.

«Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий», – сказав Зеленський.

Він подякував Італії за допомогу «в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки відбудови України», Німеччині – за найбільший оборонний пакет на 2,7 мільярда євро, Франції – «за нові можливості для українських воїнів у протидії російському терору», Британії – «за домовленість про навчання українських пілотів».

«Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність», – додав президент України.

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Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідав Велику Британію, де зустрівся з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

14 травня голова держави відвідував Париж, де зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Перед тим Зеленський побував у Римі й Берліні. Візит Зеленського до Берліна відбувався на тлі повідомлень про новий пакет військової допомоги від Німеччини на 2,7 мільярда євро, найбільший від початку повномасштабної війни Росії проти України.

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