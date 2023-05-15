«Перемогу України вдалося зробити ближчою» – Зеленський про результати своїх переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки його останнім закордонним поїздкам до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії «перемогу України вдалося зробити ближчою».

«Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки…. Головні результати за ці дні – нова зброя для України, шана до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою. І ми ще додамо підтримки! Я знаю це. Я вірю в це», – заявив він у своєму вечірньому відеозверненні.



За його словами, на всіх зустрічах обговорювали українську формулу миру – тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою.

«Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий», – сказав Зеленський.

Він подякував Італії за допомогу «в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки відбудови України», Німеччині – за найбільший оборонний пакет на 2,7 мільярда євро, Франції – «за нові можливості для українських воїнів у протидії російському терору», Британії – «за домовленість про навчання українських пілотів».



«Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери. Ми продовжуємо працювати й над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів, за далекобійність», – додав президент України.

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Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідав Велику Британію, де зустрівся з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

14 травня голова держави відвідував Париж, де зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Перед тим Зеленський побував у Римі й Берліні. Візит Зеленського до Берліна відбувався на тлі повідомлень про новий пакет військової допомоги від Німеччини на 2,7 мільярда євро, найбільший від початку повномасштабної війни Росії проти України.