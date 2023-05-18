Лідери країн G7 обговорять у Японії нові санкції проти РФ

У Хіросімі (Японія) 19 травня розпочинається саміт лідерів провідних демократичних держав світу, «Групи семи» або G7. Як повідомляє агенція Reuters, під час триденної зустрічі керівників Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США обговорюватимуть виклики з боку Москви та Пекіна. Представників цих країн не запросили навіть як гостей саміту.

У засіданнях лідерів G7 традиційно беруть участь і керівники Європейського cоюзу.

Серед основних тем порядку денного – російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє Associated Press, учасники саміту, за очікуваннями, оголосять про нові санкції проти Москви.

Представник делегації США озвучив намір союзників «подвоїти зусилля» для посилення чинних санкцій, покликаних послабити військові можливості Росії та покарати тих, хто несе відповідальність за агресію.

Як повідомив перед початком саміту високопосадовець адміністрації США (агентства не називають його імені), зусилля будуть зосереджені на тому, щоб ускладнити доступ Росії до матеріалів, необхідних для ведення війни, закрити лазівки для обходу санкцій, а також знизити залежність від російських енергоносіїв.

Очікується, що США оголосять про власний пакет санкцій. У чорний список буде включено близько 70 юридичних осіб з Росії та третіх країн, а також ще близько 300 фізичних осіб, компаній, морських та повітряних суден. Санкції також торкнуться додаткових секторів російської економіки – подробиці поки що не наводяться. Очікується, що про підготовку своїх пакетів санкцій оголосять й інші країни G7.

Лідери G7 також обговорять, як відстежити торгівлю російськими алмазами, щоб пізніше ввести обмеження на неї, заявив у четвер офіційний представник ЄС. Санкції проти російської торгівлі алмазами поки що не вводитимуть – проти, виступає, зокрема, Бельгія, де є найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Алмазний центр в Антверпені заявив, що якщо санкції будуть запроваджені, він втратить близько 30% бізнесу. Втім обговорення цього питання триває.