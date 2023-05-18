Посол Японії про саміт G7 в Хіросімі: Україна буде «найважливішою темою»

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі вважає, що під час саміту «Групи семи» (G7), який проведуть в Хіросімі, Україна буде не однією з тем, а «найважливішою темою».



«Думаю, не існує міста, яке би краще підійшло для розмов про Україну та агресію на її території, ніж Хіросіма. Усім відомо, що Хіросіма – перше місто в історії людства, де вибухнула атомна бомба. Тож не дивно, що люди в Хіросімі та в усій Японії моляться за мир. Вони також моляться за мир в Україні. Думаю, це буде дуже символічний майданчик, місце і можливість для лідерів «Великої сімки» поговорити про Україну, війну, санкції проти Росії, підтримку України, відновлення та реконструкцію України. Цей захід може стати дуже символічним. Ви кажете, що Україна буде однією з тем саміту – як на мене, Україна буде найважливішою темою саміту в Хіросімі», – сказав він в інтерв’ю Суспільному, оприлюдненому в національному телемарафону.



Посол вважає, що для впливу на перебіг російсько-української війни «Група семи» могла б зробити більше, ніж зробила.



«Перш за все, ми маємо подвоїти дипломатичні зусилля, щоб охопити треті країни – Глобальний Південь (країни Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні – ред.), тобто ті країни, які ще не визначилися з позицією та політикою щодо війни. Саміт у Хіросімі має стати чудовою нагодою для лідерів «Великої сімки» звернутися до основних лідерів Глобального Півдня», – зауважив Мацуда Кунінорі.



За його словами, «Групі семи» також слід задуматися над тим, як мобілізувати приватний сектор для участі у відновленні та реконструкції України.

Саміт «Групи семи» (G7) пройде у Хіросімі 19-21 травня.

Світовий банк збільшив оцінку того, скільки Україні необхідно для повоєнного відновлення та реконструкції країни – щонайменше 411 мільярдів доларів, виходячи зі збитків, завданих протягом першого року повномасштабної війни. У вересні 2022 року називалася менша цифра – 349 мільярдами доларів.