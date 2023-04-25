FT: Японія і ЄС виступили проти ідеї США заборонити експорт до Росії

Представники Європейського союзу і Японії виступили проти пропозиції США до країн «Групи семи» (G7) заборонити весь експорт товарів до Росії, пише The Financial Times.

«Це просто нездійсненно», – цитує видання одного з неназваних чиновників, який брав участь у підготовці саміту G7 у Хіросімі 19-21 травня.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що країни «Групи семи» обговорюють запровадження ембарго на експорт до Росії. Це повністю змінило б чинний санкційний режим, зазначає агентство. Якщо зараз експортувати можна все, що не заборонено санкціями, то за нового підходу під заборону потрапили б уже всі товари, крім тих, для яких буде зроблено виняток.

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Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Брюссель поки не готовий узгодити новий, 11-ий, пакет обмежень проти Росії. Передбачається, що вони будуть спрямовані на боротьбу зі спробами обійти санкції.

Щоб набути чинності ЄС, нові критерії мають схвалити всі держави – члени європейського блоку.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв не виключив, що повна заборона експорту приведе до виходу Росії з так званої зернової угоди – експорту українського зерна із чорноморських портів.

На даний момент, як пише Bloomberg, санкції майже вдвічі скоротили вартість експорту до Росії з ЄС і «Групи семи». Обмеження накладені різні групи товарів – від електроніки до предметів розкоші. Однак, за даними організації Trade Data Monitor, що базується в Женеві, в Росію продовжують надходити товари з Європи, США, Канади та Японії на суму 66 мільярдів доларів.