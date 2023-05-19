Байден у Японії сказав, що США підтримають навчання українських пілотів на F-16 – CNN

Президент США Джо Байден сказав лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на передових літаках, включаючи F-16, повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації.



Очікується, що спільне тренування проводитимуть не в США, а, ймовірно, в Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами, сказав чиновник. Очікується, що навчання триватиме кілька місяців.



«Оскільки навчання буде проходити протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішуватиме, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо та хто їх надасть», – сказав чиновник.



За його словами, дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил відображають довгострокову прихильність США у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. За словами співрозмовника, без дозволу Сполучених Штатів країни Європи можуть ознайомити українських військових з технічною мовою і провести тактичні уроки.

Водночас Вашингтон хоче зосередитись на постачанні інших озброєнь, стверджує опитаний NYT американський чиновник. Проте він не виключив, що США таки видадуть іншим країнам дозвіл на постачання F-16 Україні.

Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову. Нідерланди, Данія і Бельгія вже говорили, що готові поділитися своїми винищувачами. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть поставити 125 F-16.

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.