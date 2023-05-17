Щольц щодо постачання Україні винищувачів: «питання не настільки актуальне»

Влада Німеччини «поки не має намірів» приєднуватися до коаліції щодо постачання винищувачів Україні, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesshau.

Відповідаючи на питання журналістів, чи збирається Німеччина брати участь у запланованій міжнародній «авіаційній коаліції», канцлер відповів, що «питання не настільки актуальне».

Шольц наголосив, що Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні «діючої системи ремонту» і протиповітряній обороні. Він підкреслив, що ці речі «дуже важливі» для здатності України захистити себе і Німеччина вже взяла на себе «подальші зобов’язання в цих областях».

Також він запевнив, що «на Німеччину ніхто не чинить тиску в дискусії щодо постачання літаків Україні».

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на нинішньому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе. За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.