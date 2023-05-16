Канцлер Німеччини закликав фіксувати збитки, завдані війною в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до створення міжнародного реєстру збитків, завданих війною в Україні. Про це, як передає агенція dpa, він заявив перед початком саміту Ради Європи у Рейк’явіку.

За словами канцлера Німеччини, дуже важливо, створили такий реєстр, щоб «спільно реєструвати збитки, завдані російською агресивною війною в Україні». Це створить підґрунтя для відновлення України, сказав Шольц.

Він додав, що реєстр є необхідною умовою для роботи із загальними даними, а також може стати основою для переговорів на міжнародному рівні.

«В цьому контексті це має першорядне значення для майбутнього України», – сказав Шольц.

У Рейк’явіку 16-17 травня проходить саміт Ради Європи. На сайті уряду Ісландії повідомляється, що основним питанням на порядку денному саміту буде створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, поруч із «підтвердженням важливості основних цінностей Ради Європи».

Наприкінці березня Світовий банк оцінював, що Україна потребує на відновлення понад 400 мільярдів доларів.