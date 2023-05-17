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Політика

Чи дійсно Росія знищила Patriot? Винищувачі F-16 для України. Як отримати протез?

  • Збройні сили України на півночі та півдні передмістя Бахмута Донецької області звільнили близько 20 квадратних кілометрів, кажуть в Міноборони. А ми вам покажемо, як відбуваються ці контратаки. Кореспонденти Радіо Свобода Мар’ян Кушнір та Сергій Нужненко зняли ексклюзивні кадри штурму позицій російських військ силами ЗСУ.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • У Білому домі не підтверджують інформацію про ураження Patriot внаслідок російської атаки на Київ. Однак американський CNN пише, що зенітно-ракетний комплекс, ймовірно, був пошкоджений. Чи це правда? Та чи вдасться його полагодити в Україні? І які збитки цей ремонт може завдати?
  • «Зрадив присягу та перейшов на бік ворога». ДБР оголосило підозру в держзраді одному з керівників 501-го окремого батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились у полоні під час оборони Маріуполя. За це командиру загрожує довічне позбавлення волі. Які обставини справи та чи відоме ім'я підозрюваного? Розкажемо всі деталі.
  • 10 тисяч українців, за даними фонду соціального захисту, мають ампутації кінцівок. Військові та цивільні їдуть за кордон, щоб отримати якісні протези. В Україні, кажуть лікарі, потужностей для виготовлення протезів не вистачає. Де отримати протез? Скільки це коштує та хто в Україні опікується питаннями протезування?

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