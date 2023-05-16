Зеленський: «коаліцію винищувачів», окрім Британії та Франції, підтримали Нідерланди

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що «коаліцію винищувачів», окрім Британії та Франції, підтримали Нідерланди.



«Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції», – сказав він у своєму відеозверненні.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.

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Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 16 травня пообіцяли створити «міжнародну коаліцію» для забезпечення України бойовими повітряними можливостями – від навчання до закупівлі літаків F16. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву речника офісу Сунака.