Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Премʼєр Індії Моді зустрівся у Японії із Зеленським: перша розмова після початку масштабної війни

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді (ліворуч) під час зустрічі в кулуарах саміту «Групи семи». Хіросіма, Японія, 20 травня 2023 року

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що 20 травня в японській Хіросімі, яка приймає саміт «Групи семи» (G7) зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує агенція France-Presse.

Це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення. Індія не виступила з різким засудженням цього вторгнення, Делі і Москва тісно співпрацюють в економічній площині, зокрема, на Індію Росія переорієнтувала значну частину свого нафтового експорту після запровадження обмежень країнами Заходу.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

У твіті в офіційному акаунті Нарендри Моді розміщено фотографію, на якій він потискає руку Зеленському, і двоє лідерів беруть участь у дискусіях разом із офіційними особами своїх країн.

Також український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком, з якими він також зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG