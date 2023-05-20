Премʼєр Індії Моді зустрівся у Японії із Зеленським: перша розмова після початку масштабної війни

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив, що 20 травня в японській Хіросімі, яка приймає саміт «Групи семи» (G7) зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує агенція France-Presse.

Це була перша розмова лідерів України та Індії після початку повномасштабного російського вторгнення. Індія не виступила з різким засудженням цього вторгнення, Делі і Москва тісно співпрацюють в економічній площині, зокрема, на Індію Росія переорієнтувала значну частину свого нафтового експорту після запровадження обмежень країнами Заходу.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

У твіті в офіційному акаунті Нарендри Моді розміщено фотографію, на якій він потискає руку Зеленському, і двоє лідерів беруть участь у дискусіях разом із офіційними особами своїх країн.

Також український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком, з якими він також зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».