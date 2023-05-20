Зеленський прибув на саміт G7 у Японії

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії. Про це сам український лідер повідомив у телеграм-каналі.

«Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим», – написав глава держави.

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів, повідомляє видання Politico, яке посилається на трьох американських і українських високопосадовців.

За даними видання, це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті лідерів «Групи семи» (G7) у японському місті Хіросіма.

Новий пакет включатиме артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю.