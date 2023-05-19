США вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України зняли санкції з російського бізнесмена

Міністерство фінансів США виключило із списку санкцій співзасновника групи IBS Анатолія Карачинського, випливає з повідомлення на сайті відомства. Це перший з початку повномасштабної війни РФ проти України випадок зняття обмежень із російського бізнесмена. Причини рішення не пояснюються.

Карачинський потрапив під санкції у квітні минулого року як член наглядової ради банку «Открытие». За кілька днів стало відомо, що бізнесмен склав повноваження.

Після потрапляння під санкції Карачинський вийшов із ради директорів IBS, а потім продав свої акції менеджменту.

IBS була заснована у 1992 році. Компанія, серед іншого, займається розробкою програмного забезпечення, впровадженням бізнес-додатків та іншими IT-рішеннями.

У 2021 році Карачинський займав 149-те місце у списку найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Його статки оцінювалися в 800 мільйонів доларів.

Підприємець перебуває під санкціями України. Інші країни обмежень проти Карачинського не запроваджували.

Після початку повномасштабної війни ні США, ні європейські країни не знімали санкції з російських бізнесменів. За даними Bloomberg, із запитом про виведення з-під санкцій у червні минулого року до влади Євросоюзу звернулося близько 40 росіян.