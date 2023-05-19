Тактика боїв та просування ЗСУ у Бахмуті: чи правда, що Шойгу приїхав на заклик Пригожина

Шойгу в Україні?

Міністерство оборони Росії стверджує, що міністр Сергій Шойгу «проінспектував передовий пункт управління» російських військ на Запорізькому напрямку. Повідомлення про нібито візит Шойгу з'явилося на тлі критики ватажка російських найманців Пригожина. Очільник ПВК «Вагнер» звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу із закликом прибути до українського міста Бахмут, яке впродовж останніх місяців є місцем найбільш жорстоких боїв.

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Що зроблять ЗСУ у Бахмуті: тактика боїв та просування

Збройним силам України вдалося перехопити тактичну ініціативу під Бахмутом внаслідок нових контратак, навіть попри більш ранні сподівання Євгена Пригожина і ПВК Вагнера оточити значне угрупування українських сил під Бахмутом. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни. Про ситуацію на підступах до міста розкажуть військові, які, безпосередньо, перебувають на Бахмутському напрямку.

ЗРК Patriot збила російський літак

Українські військові використали комплекс ЗРК Patriot, щоб збити російський бомбардувальник. Це вже не перший випадок успішного застосування цієї системи Україною. Про це збиття російського винищувача повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні та Конгресі США. Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях. Але його було збито.

Раніше українська ППО з допомогою ЗРК Patriot збила російську гіперзвукову ракету «Кинжал», яку Росія представляла як таку, що не може бути вражена жодними сучасними протиракетними комплексами .

Зараз на озброєнні сил ППО України є два комплекси Петріот, передані США та Німеччиною. Ще кілька систем мають незабаром прибути до України.

Зеленський на Лізі арабських держав та саміті «Групи семи» (G7)

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії і закликав допомогти захистити українців від російської агресії та «чесно поглянути» на війну.

Що це дасть Україні?

Президент України також має намір особисто прибути до Японії на саміт «Групи семи» (G7), повідомляють західні медіа. Війна в Україні є головною темою триденного саміту, який розпочинається 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну. Очікуваний візит Зеленського стане його першою поїздкою до Азії відтоді, як Москва розпочала повномасштабний напад на Україну в лютому 2022 року.

Грузія відкрила небо для Росії.

В Тбілісі після чотирирічної перерви приземлився літак з Москви. Раніше рейси не виконувались через напружені відносини між Грузією та Росією.

Проти авіаційного сполучення з Москвою виступив Євросоюз та грузинська опозиція. Якою будуть надалі розвиватися російсько-грузинські відносини і чому це важливо у контексті війни в Україні?