Зеленський запросив спадкоємного принца Саудівської Аравії відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Саудівської Аравії, спадкоємним принцем Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, повідомив Офіс президента 19 травня.

Сторони обговорили двосторонні відносини та «питання глобального характеру».

«Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Володимир Зеленський також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру», – йдеться в повідомленні.

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Президент також нагадав про роль Ер-Ріяду у поверненні з російського полону 10 іноземних громадян минулого року і висловив інтерес до подальшої співпраці для звільнення полонених.

«Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави. Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом», – додає ОП.

Пресслужба Мухаммада бін Салмана візит зустріч наразі не коментувала.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії з візитом у п’ятницю.