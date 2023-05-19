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Країни G7 погодилися обмежити експорт діамантів із Росії – заява

Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Європейської комісії, Італії, Канади, Франції та Японії на саміті G7, Хірошима, Японія, 19 травня 2023 року

Країни «Групи семи» погодилися продовжити санкційний тиск на Росію та протидіяти спробам обходу санкцій – про це йдеться в заяві за підсумками саміту, оприлюдненій 19 травня.

Зокрема, в заяві йдеться про поширення санкцій на торгівлю діамантами:

«Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту діамантів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати, аби обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, і співпрацюватимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективної реалізації майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження», – йдеться в документі.

Лідери країн G7 також зобов’язалися й надалі скорочувати прибутки Росії, які йдуть на фінансування війни проти України. Це планується робити в тому числі подальшим обмеженням доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.

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Учасники саміту зазначили, що поступова відмова від російських енергоносіїв призвела до падіння світових цін на нафту і газ, а також до того, що Росія «більше не може використовувати доступ до енергії як зброю проти нас і світу».

Війна в Україні є однією з головних тем триденного саміту, який розпочався 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.

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