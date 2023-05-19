Країни G7 погодилися обмежити експорт діамантів із Росії – заява

Країни «Групи семи» погодилися продовжити санкційний тиск на Росію та протидіяти спробам обходу санкцій – про це йдеться в заяві за підсумками саміту, оприлюдненій 19 травня.

Зокрема, в заяві йдеться про поширення санкцій на торгівлю діамантами:

«Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту діамантів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати, аби обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, і співпрацюватимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективної реалізації майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження», – йдеться в документі.

Лідери країн G7 також зобов’язалися й надалі скорочувати прибутки Росії, які йдуть на фінансування війни проти України. Це планується робити в тому числі подальшим обмеженням доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.

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Учасники саміту зазначили, що поступова відмова від російських енергоносіїв призвела до падіння світових цін на нафту і газ, а також до того, що Росія «більше не може використовувати доступ до енергії як зброю проти нас і світу».

Війна в Україні є однією з головних тем триденного саміту, який розпочався 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.