Лідери «Групи семи» зобовʼязалися продовжити підтримку України

Лідери «Групи семи» (G7), яка обʼєднує провідні економіки світу, заявили 19 травня, що гарантують Україні необхідну підтримку на цей рік і на початок 2024 року. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб забезпечити поразку незаконної агресії Росії проти суверенної держави Україна та підтримати український народ у його прагненні до справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права», – йдеться у заяві учасників саміту «Групи семи», який розпочався 19 травня в японському місті Хіросіма.

Війна в Україні є однією з головних тем триденного саміту, який розпочався 19 травня. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи, щоб обмежити здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну.

Країни-члени G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати – є серед тих держав, які найбільше підтримують Україну за умов російської агресії.

Міністерство закордонних справ Японії 18 травня повідомляло, що Зеленський візьме віртуальну участь у недільній сесії G7 на запрошення, отримане на початку цього року від прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

