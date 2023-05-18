Столтенберґ очікує, що країни-члени НАТО збільшать витрати на оборону на рівні 2% ВВП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ очікує, що члени НАТО домовляться витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

Країни НАТО повинні «докласти більше зобов’язань», – сказав Столтенберґ на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Лісабоні.

За його словами, 2 відсотки ВВП на оборону – це мінімальна ціль, яку потрібно досягти.

Глава НАТО неодноразово закликав союзників прискорити збільшення витрат на оборону, оскільки світ «став небезпечнішим» після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Згідно зі звітом генерального секретаря, сім із 30 країн Альянсу досягли поточної мети у 2% ВВП у 2022 році – на одну менше, ніж у 2021 році, до повномасштабної війни в Україні.

Столтенберґ заявив, що на Вільнюському саміті Альянс надішле «сильний сигнал підтримки» Україні, передає агенція Reuters.

«Очікую, що наші союзники погодять багаторічну програму допомоги, щоб дати можливість Україні перейти від радянської епохи до доктрин, обладнання та навчання НАТО та досягти оперативної сумісності з союзниками по НАТО», – додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня.