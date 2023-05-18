Членство в НАТО, авіаційна коаліція та санкції – в МЗС назвали напрями консолідації партнерів України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три ключові напрями консолідації партнерів України у протидії російській агресії.

«Нині найширша єдність країн потрібна довкола позиції, що Україна має перемогти у цій війні на умовах, визначених самою Україною. Країни, які визначать це своєю метою, починають дуже швидко ухвалювати правильні рішення. Пріоритетні кроки, над побудовою консенсусу щодо яких ми нині працюємо, це членство України в НАТО, авіаційна коаліція та воля для запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. Є багато інших важливих кроків, але ці три ключові», – цитує слова Кулеби пресслужба МЗС в рамках його участі у конференції Strategic Ark, організованій Польським інститутом міжнародних відносин.

Очільник МЗС нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне отримати рішення, яке визначить алгоритм її вступу до Північноатлантичного альянсу.

Таке ж сподівання під час виступу на цьому заході висловив і президент Володимир Зеленський.

Саміт НАТО відбудеться в липні у Вільнюсі.