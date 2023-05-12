Сенат Польщі ухвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО, повідомило «Польське радіо» 12 травня.

У документі йдеться, що Україна «сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом», тому Києву «потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО».

Польські сенатори вважають, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати важливим етапом до повноправного членства України в альянсі, а щодо Києва необхідно застосувати процедури Фінляндії та Швеції.

«Після року жахливої війни ми знаємо, що Україна, яка протистоїть Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, яка захищає континент від агресії зі Сходу», – йдеться в документі.

Саміт НАТО відбудеться 11–12 липня у Вільнюсі. На початку квітня литовський Сейм ухвалив резолюцію щодо основних цілей Литви на цьому саміті. Однією з основних цілей литовської влади, як йдеться у документі, має стати «повна підтримка України практичними заходами, включно з політичною підтримкою НАТО».

Наприкінці вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.