Україна чекатиме на гарантії безпеки до свого вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі – про це він повідомив на спільній пресконференції з прем’єр-мінітеркою Фінляндії Санною Марін 10 березня.

Він підтвердив, що українська сторона запрошена на саміт, але чекає на «відповідні кроки вперед».

«Авжеж, ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою. Окрім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки… Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держав НАТО, назустріч Україні, цим гарантіям безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті», – заявив Зеленський.

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Столтенберґ неодноразово казав про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Цього року, 11–12 липня, Литва прийматиме саміт НАТО.