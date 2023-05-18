«Ми не маємо права програти» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками конференції Strategic Ark 2023, організованої Польським інститутом міжнародних відносин (PISM), заявив, що Україна і її партнери не можуть собі дозолити програти у розв’язаній Росією війні.

«Ми не маємо права програти. Ми не маємо права ні на мить послабити спротив, протидію, не маємо права не дотиснути зло, втратити єдність союзників, передчасно скласти зброю, не битися до остаточної перемоги. Ми не маємо права потрапити в оману, коли Росія почне активно говорити про мир, говорити про дипломатію. Росію хвилює не закінчення кровопролиття, а закінчення грошей, ресурсів, щоб його продовжити. Росії потрібен не мир, а час. Для нових ракет, нового плану, нового нападу. Це формула російської політики», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що «непокаране зло завжди повертається».

«Без міжнародного трибуналу, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців воно повернеться дуже скоро», – наголосив президент.

Наостанок Зеленський сказав про українську «впевненість і віру» у Вільнюський саміт НАТО.

«У рішучість Альянсу й волю підтвердити свій вибір на користь цінностей свободи та неподільності безпеки. У те, що в липні ми побачимо новий важливий етап на шляху України до членства в НАТО. На шляху до спільного й безпечного майбутнього України, Європи, світу, людства», – зазначив він.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Україна очікує отримати більш чітку позицію союзників щодо майбутнього членства в Альянсі.