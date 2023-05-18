Вперше з часів Холодної війни НАТО розробить план протидії загрозам з боку Росії – Reuters

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери країн блоку погодять секретний документ, який деталізує відповідь на загрози Росії – про це йдеться в матеріалі агентства Reuters, яке посилається на посадовців НАТО.

Очікується, що на саміті в липні представники НАТО «схвалять тисячі сторінок секретних військових планів», які вперше з часів Холодної війни визначатимуть оборону від потенційної російської загрози.

«Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати», – сказав генеральний секретар блоку Йенс Столтенберґ, говорячи про секретні документи, які, як у часи Холодної війни, призначатимуть певні війська для захисту певних регіонів.

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Агентство цитує одного з військових високопосадовців НАТО адмірала Роба Бауера, який вказує на різницю між кризовим менеджментом і колективною обороною.

«Не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли», – вважає він.

Водночас НАТО не накопичує війська на східному фланзі з міркувань прозорості, каже заступник начальника штабу SHAPE генерал-лейтенант Юбер Коттеро.

«Накопичувати війська на кордоні – це все одно, що мати молоток. У якийсь момент ви захочете знайти цвях. Якщо росіяни скупчують війська на кордоні, це змусить нас нервувати, якщо ми накопичуємо війська на кордоні, це змусить їх нервувати», – пояснює він.

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Водночас Коттеро вважає, що союзники мають бути готові «битися сьогодні увечері, якщо доведеться, із тим, що мають».

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив минулого тижня, що США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв’язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

У червні 2022 року НАТО визнало Росію основною загрозою, висловивши намір відповідати на цей виклик «в об’єднаний і відповідальний спосіб».