Остін: США «не дадуть себе затягнути» у війну Путіна, але будуть підтримувати Україну, «скільки потрібно»

США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв’язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». Про це під час слухань в Сенаті заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Голос Америки.

«Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування», – сказав він на слуханнях, що проводилися у комітеті Сенату з асигнувань для обговорення бюджету на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони.



Говорячи про загрози, пов’язані з війною, яку Росія веде проти України, він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу України у її боротьбі з російською агресією.

«Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями ­– і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном – і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю», – сказав Остін.

У рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», за назвою американської бази в Німеччині, коаліція близько 50 країн регулярно збирається, щоб координувати підтримку України. За словами Ллойда Остіна, союзники та партнери США спільно виділили близько 20 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших бронетехніки, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби.

Міністерство оборони США 9 травня оголосило вміст нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів. Пакет, серед іншого, містить додаткові засоби ППО та боєприпаси, устаткування для інтеграції західних пускових установок ППО, 155-мм артилерійські снаряди.