Більшість американців лишаються прихильними до України та вважають Росію ворогом – дослідження

Більшість дорослих американців позитивно ставляться до України та військового альянсу НАТО, водночас бачать у Росії ворога, а не партнера чи конкурента – про це свідчить опитування, оприлюднене організацією Pew Research Center 10 травня.

За результатами опитування, майже дві третини респондентів висловили позитивне ставлення до України, оскільки вона бореться проти вторгнення російських військ. Така ж кількість прихильні до НАТО, яке є ключовим союзником Києва і надає значну військову допомогу після неспровокованого вторгнення Кремля.

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«Погляди на участь у міжнародній політиці також співвідносяться зі ставленням до України. Ті, хто вірять, що для майбутнього США найкраще бути активними у світових справах, набагато частіше сприйматимуть Україну позитивно, ніж ті, хто вважає за краще для США приділяти менше уваги проблемам за кордоном і зосередитися на проблемах вдома», – йдеться в дослідженні.

На тлі агресії Москви проти України, яка вийшла на новий рівень понад 14 місяців тому, американці залишаються досить негативно налаштованими до Росії: 91 відсоток мають «несприятливе бачення» країни.

Ці погляди відображені в думці про лідерів Росії та України, зазначає Pew. Більшість респондентів висловили віру, що президент України Володимир Зеленський «чинить правильно», тоді як 90 відсотків майже не довіряють президенту Росії Володимиру Путіну.

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Опитування констатує тенденцію до зміни поглядів американців на своє місце у світі: 55 відсотків вважають, що Сполученим Штатам слід менше зосереджуватися на зовнішніх проблемах і натомість зосередитися на внутрішніх проблемах. У такому ж опитуванні рік тому ця цифра становила 51 відсоток.

Існують також партійні розбіжності щодо досліджуваних питань – демократи та прихильні до них незалежні виборці частіше, ніж республіканці, мають позитивне ставлення до України та НАТО.

Pew уточнює, що опитування 3 576 дорослих американців тривало з 20 по 26 березня.

Організація Gallup 10 травня оприлюднила дані, за якими несхвалення дій російського керівництва після його вторгнення в Україну в світі зросло до максимуму за 15 років.