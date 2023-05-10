Несхвалення дій Росії у світі стало максимальним за 15 років – опитування

Несхвалення дій російського керівництва після його вторгнення в Україну зросло до максимуму за 15 років. Це випливає із даних соціологічного інституту Gallup.

У 2022 році про несхвалення діяльності Росії заявили 57% опитаних зі 137 країн світу, що на 18% більше, ніж роком раніше. Попередній максимум несхвалення, 38%, був зафіксований після окупації Криму.

Негативна оцінка дій російського керівництва переважає у 81 країні світу. Найбільше про несхвалення Росії говорили в Україні (96%), Польщі (95%) та США (93%).

Російські дії не схвалюють 85% опитаних у Європі, 63% – у Північній та Південній Америці, 52% – в Азії та 34% – в Африці, випливає із медіанних значень опитування.