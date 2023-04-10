Маск відмовився видаляти допис Медведєва у Twitter про те, що «Україна зникне»

Власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику користувачів з приводу публікації в соціальній мережі допису заступника голови Ради безпеки Росії, колишнього президента Дмитра Медведєва про те, що «Україна зникне... бо вона нікому не потрібна».

Користувачі Twitter звинуватили Маска в тому, що він «не виконує санкції» щодо Росії, дозволяючи російським політикам користуватися платформою.

Власник Twitter відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур.

«Усі новини до певної міри є пропагандою. Нехай люди приймають рішення самостійно», – написав Маск.

Він додав, що йому казали, нібито Путін назвав його військовим злочинцем за допомогу Україні, тому «він не зовсім мій найкращий друг». Володимир Путін таких заяв не робив.

Ілон Маск також зазначив, що Twitter не буде «просувати і обмежувати» російські урядові акаунти.

У квітні минулого року, невдовзі після початку повномасштабної війни в Україні корпорація Twitter заявила, що «не рекламуватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах», зазначивши, що під обмеження зокрема підпадуть акаунти, які стосуються російської влади.

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Купуючи Twitter у жовтні минулого року, Маск заявляв, що хоче забезпечити більшу свободу слова у соціальній мережі. Зокрема, було розблоковано обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа (той ним, втім, не користується). Низка коментаторів і політиків критикувала Маска, зазначаючи, що зміни у політиці модерації грають на руку дезінформаторам та кампаніям ненависті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають». Згодом, втім, Маск також виступав із публічними заявами, які були сприйняті керівництвом України та низкою коментаторів як проросійські.

Днями газета The Telegraph повідомила, що соціальна мережа Twitter зняла обмеження, що існували раніше, на акаунти, пов’язані з російською владою. Пошук по сайту знову дає посилання, зокрема, на акаунти Кремля та МЗС Росії.